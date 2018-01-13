В «ДНР» доступен украинский мобильный оператор «Интертелеком». Новости

Жители неподконтрольного Донецка продолжают пользоваться услугами украинского мобильного оператора «Интертелеком». Об этом сегодня, 13 января, они сообщают в социальных сетях.

Дончане отмечают, что пользуются услугами оператора на протяжении всех последних лет. И сейчас, когда с 11 января услуги компании «Vodafone Украина» (на неподконтрольных территориях – «МТС Украина») стали не доступны, через «Интертелеком» можно связываться с подконтрольными Украине территориями.

В довоенное время сервисный центр «Интертелекома» располагался, в частности, в Донецке по адресу ул. Артема, 85. Сегодня дончане сообщают, что сервисный центр продолжает работать под вывеской «ДонТелеком Сервис». Здесь можно пополнить счет, получить сервисные услуги. Жители констатируют, что оплата принимается в рублях. «Купить симку здесь тоже можно, а также в их точке в ТРЦ "Донецк сити", но обычный телефон не работает с "Интертелеком"», – поясняет дончанин Константин.

«У меня карманный ВиФи Интертелеком. Подключался уже в войну. Все работает. Сейчас тоже», – дополняет Алексей.

«Узнала на "горячей линии". Звонилку чисто "Интертелекома" можно купить в Днепре за 600 грн, туда прошивается сразу номер. Можно купить смартфон. Можно принести свой смартфон и прошить, но тогда, возможно, сможешь пользоваться только под "Интертелеком", если он не двойной. Покупается всё на паспорт. В Донецке абоненты обслуживаются. Покрытие есть. Про "Донтелеком" они умолчали, сказали, что, может, это какой-то их дилер», – написала дончанка Дарья.

Жители уточняют, что покрытие «Интертелекома» нормальное, «связь нормальная», «звонить можно, куда хотите, кроме "Феникса"», самый простой тариф – 25 грн в месяц.

Напомним, что с 11 января в городах «ДНР» и «ЛНР» наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля. Порыв произошел в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). Когда связь восстановят – не известно.

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