ООН не принимает участия в решении конфликта на Донбассе, – Бессмертный. Новости

Вооруженный конфликт на Донбассе – единственный в поствоенное время, в котором ООН не принимает никакого участия для его разрешения и влияния на ситуацию. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный.
«Роль и место ООН. Парадоксальность ситуации в том, что это чуть ли не единственный конфликт в мире в послевоенный период, в котором ООН вообще никакого участия не принимает. ООН, суть которой было не допускать войны в принципе, она сегодня смотрит, как два участника, ее фундатора, между собой воюют», – говорит он.
«Целый год Украина в ООН, как непостоянный член, Россия – постоянный. Целый год идет война, а ООН смотрит на все это. Ни программы энергоресурсы за продукты не действуют, ни помощь военнопленным, потому что их же там нет, это же люди с неопределенным [юридическим] статусом. Вы даже не представляете, насколько стыдно слышать от европейцев такую фразу: "Вы даже воевать не умеете по правилам"», – заявил Бессмертный.
Как сообщалось ранее, Роман Бессмертный также заявлял, что войной на Донбассе Россией нарушены все мировые конвенции, подписанные с 1946 года, а сам вооруженный конфликт на востоке Украины угрожает странам Европы. Однако, по мнению украинского дипломата, без четкого правового определения конфликта на Донбассе – война или АТО, Украине мировое сообщество не поможет.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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