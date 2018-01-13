ООН не принимает участия в решении конфликта на Донбассе, – Бессмертный. Новости

Вооруженный конфликт на Донбассе – единственный в поствоенное время, в котором ООН не принимает никакого участия для его разрешения и влияния на ситуацию. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный.

«Роль и место ООН. Парадоксальность ситуации в том, что это чуть ли не единственный конфликт в мире в послевоенный период, в котором ООН вообще никакого участия не принимает. ООН, суть которой было не допускать войны в принципе, она сегодня смотрит, как два участника, ее фундатора, между собой воюют», – говорит он.

«Целый год Украина в ООН, как непостоянный член, Россия – постоянный. Целый год идет война, а ООН смотрит на все это. Ни программы энергоресурсы за продукты не действуют, ни помощь военнопленным, потому что их же там нет, это же люди с неопределенным [юридическим] статусом. Вы даже не представляете, насколько стыдно слышать от европейцев такую фразу: "Вы даже воевать не умеете по правилам"», – заявил Бессмертный.

Как сообщалось ранее, Роман Бессмертный также заявлял, что войной на Донбассе Россией нарушены все мировые конвенции, подписанные с 1946 года, а сам вооруженный конфликт на востоке Украины угрожает странам Европы. Однако, по мнению украинского дипломата, без четкого правового определения конфликта на Донбассе – война или АТО, Украине мировое сообщество не поможет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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