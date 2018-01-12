Его бомбили или сам развалился? В центре Макеевки в руинах хлебзавод (Фото) . Новости

В центре неподконтрольной Макеевки расположено разрушенное здание бывшего хлебного завода. Его фото жители опубликовали в социальных сетях.

Здание расположено в Центрально-Городском районе Макеевки на пересечении улиц Донецкой и Театральной.

Внешний вид бывшего хлебзавода вызвал сочувствие и ностальгию у макеевчан:

Роман: «Когда-то там покупали булочки через окошко»;

Юлия: «Все осталось в далеком прошлом»;

Влад: «Я возле него каждый день на работу хожу

Александр: «Его бомбили или сам по себе развалился?»;

Роман ответил Александру: «Сам по себе, это почти центр города Макеевки»;

Дмитрий: «Стены сборщики металлолома поломали, там рельсы были. Там приемка металла рядом»;

Екатерина ответила Александру: «Все руины возникли еще при Украине»;

Ирина: «На фото еще ничего... В реальности плачевней выглядит».

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