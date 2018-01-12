Его бомбили или сам развалился? В центре Макеевки в руинах хлебзавод (Фото) . Новости

В центре неподконтрольной Макеевки расположено разрушенное здание бывшего хлебного завода. Его фото жители опубликовали в социальных сетях.
Здание расположено в Центрально-Городском районе Макеевки на пересечении улиц Донецкой и Театральной.
Внешний вид бывшего хлебзавода вызвал сочувствие и ностальгию у макеевчан:
- Роман: «Когда-то там покупали булочки через окошко»;
- Юлия: «Все осталось в далеком прошлом»;
- Влад: «Я возле него каждый день на работу хожу
- Александр: «Его бомбили или сам по себе развалился?»;
- Роман ответил Александру: «Сам по себе, это почти центр города Макеевки»;
- Дмитрий: «Стены сборщики металлолома поломали, там рельсы были. Там приемка металла рядом»;
- Екатерина ответила Александру: «Все руины возникли еще при Украине»;
- Ирина: «На фото еще ничего... В реальности плачевней выглядит».
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