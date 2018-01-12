Под Европу заложен динамит, и он рванет: Кому выгодна война на Донбассе. Новости

Продолжение вооруженного конфликта на Донбассе выгодно многим и это большая опасность не только для Украины, но и для стран Европы. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный.

«Эта война выгодна бизнесу, потому что это самый прибыльный бизнес и на этом многие "нагревают" руки. Она выгодна контрабандистам, потому что все знают, что эта неконтролируемая Украиной зона, это зона "серой" экономики, через которую можно что угодно и куда угодно завезти. Это расползание оружие, а это значит, что под Европу заложен динамит, который неизвестно, когда рванет», – говорит он.

По его словам, война на Донбассе – это также дискредитация европейских и мировых ценностей. «Это дискредитация христианства, оно не справляется с этой проблемой. В условиях миграционного давления на Европу, когда Европа "омусульманивается", это еще один динамит, который рванет. Если в 2025 году Европа наполовину будет состоять из мусульман, мы понимаем, с чем мы столкнемся», – продолжил Бессмертный.

Он считает, что мировое сообщество должно принять меры для разрешения конфликта на Донбассе, иначе ему самому не избежать конфликтов. «Если мир не вернется к фактору силы, как фактору сдерживания, станет на определенном этапе понятно, что вся рамка международных отношений и дипломатии исчезнет… Война [на Донбассе] перечеркнула все, что было наработано европейским цивилизованным миром до 2014 года», – сказал он.

Как сообщалось ранее, Роман Бессмертный также заявлял, что войной на Донбассе Россией нарушены все мировые конвенции, подписанные с 1946 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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