Перебить сигнал телевышек в Донецке и Луганске практически невозможно, – Тука. Новости

Вещание украинских телеканалов на Донбассе затруднено тем, что перебить сигналы телевышек, расположенных на неподконтрольной территории, практически невозможно. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо TV» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Когда еще в советское время строилась сеть телепередатчиков, для центральных областных вышек были выбраны наилучшие места расположения с точки зрения географии. Оказалось, что это непосредственно в городе Луганске и в городе Донецке. там господствующие высоты, они покрывают практически всю область. Перебить сигнал, к сожалению, практически невозможно», – сказал он.

По его словам, некоторые региональные телеканалы в Донецкой и Луганской области все равно смотрят жители неподконтрольной территории. «Я знаю, что есть, сейчас уже немного, местных областных телеканалов, которые люди смотрят. Я, когда работал на Луганщине и приходил на эфир, мне звонили с неподконтрольной территории, задавали вопросы, я всегда с удовольствием с ними общался», – добавил он.

Как сообщалось ранее, Министерство информационной политики Украины рассматривает возможность постройки новой телерадиовышки для вещания на временно неподконтрольные украинским властям части Донецкой и Луганской областей, а вышку в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) планируют открыть в этом году.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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