Vodafon поддерживают в возобновлении работы на Донбассе, – МинВОТ . Новости

Оператор мобильной связи может возобновить работу на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей при одном условии. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

«Несколько месяцев назад в министерстве были представители Vodafone из Англии. Официальная позиция министерства была, что мы поддерживаем их, если они будут на той территории работать в соответствии с украинским законодательством. Мы готовы их поддержать, потому что считаем важным поддержание связи с неподконтрольными территориями и Украиной», – сказал он.

По его словам, какова ситуация со связью оператора Vodafone на неподконтрольной территории Донбасса сейчас, ему неизвестно, но известна ситуация с «местным» оператором в «ДНР». «"Феникс" тоже "лег" и не работает. "Феникс" – это оборудование "Киевстара", которое они "отжали" и пробуют запустить. Они его украли и создали на базе украденного оборудования этот "Феникс", но ни специалистов на обслуживание, ни, например, программного обеспечения, у них нет и не будет», – заявил Гримчак.

Как сообщалось ранее, 12 января в Донецке, жители которого остались без связи оператора мобильной связи «МТС-Украина», были огромные очереди за карточками местного оператора «Феникс».

Ранее сообщалось, что с 11 января в городах «ДНР» и «ЛНР» наблюдались проблемы со связью «Vodafone Украина» (на неподконтрольных территориях – «МТС Украина»). Причина – повреждение кабеля. Порыв произошел в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области).

Напомним, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС–Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

На базе захваченных мощностей «Киевстар» в «ДНР», в частности, создан «республиканский» оператор «Феникс». В «ЛНР» работает «республиканский» оператор «Лугаком». Однако их действие распространяется лишь в пределах «республик», а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).

Как сообщалось, Vodafone физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях, сеть работает автономно. В результате, сбои в работе МТС в «ДНР» – уже регулярны. Аналогичная ситуация и в «ЛНР».

При этом представители оператора «Феникс» отмечают, что услуги Vodafone в «ДНР» хоть и нестабильны, но нужны «республике», так как собственные сети «Феникса» пока не в состоянии обслуживать миллион пользователей Донецка и Макеевки.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: