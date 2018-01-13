Бессмертный: Для нас на Донбассе война, а для политиков и Европы – это АТО. Новости

Не отвечая на главный вопрос – война или АТО на Донбассе, украинские политики дезориентируют и собственных граждан, и мировое сообщество неопределенностью в правовом поле. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный.

«Это для нас с вами война, для истеблишмента, чиновника – это АТО, для госпожи Меркель, Олланда и всех остальных – это АТО, потому что они смотрят на формально-юридическую сторону вопроса, а мы говорим, что война. Так у вас война или АТО? Вот мы бродим в этих потемках постоянно», – говорит он.

По его словам, авторы законопроекта о реинтеграции Донбасса не понимают предмета документа, который во многом не совершенен и не отвечает на многие вопросы, связанные с разрешением конфликта. «Они рассматривают ситуацию не как войну, где нужно писать о милитарной, экономической, социальной, гуманитарной составляющих. Что нужно тем людям [на неподконтрольном Донбассе] показать, как мы их видим через 10 лет, потому что аргумент для тех, кто там, как мы видим, кто там. А там [в законопроекте] этого нет», – продолжил Бессмертный.

Он добавил, что Украина, прежде всего, должна выполнять уже действующие свои законы. «Закон об обороне, закон о правовом режиме военного положения – их же не выполнили. Давайте выполним законы, если нужно – давайте корректировать, но это будет обозначать, что мы вернемся в свое правовое поле и войдем в международное. Тогда будет понятен статус военнопленных, условия обеспечения, статус мирного населения на территории, где ведутся боевые действия. Станет понятно, кто будет отвечать за все это», – считает дипломат.

Бессмертный подчеркивает, что пока на Донбассе действует режим АТО, Украина полностью несет ответственность за происходящие там события и жизни людей. «Сегодня в Донецке, когда человек предъявляет киевской власти, что ему нечего есть и пить, он прав, потому что это АТО. И государство Украина сегодня формально и юридически несет ответственность за статус и социальные условия этих людей, не Россия. Пройдет время, юридически это все будет вытянуто и показано», – отмечает он.

Как сообщалось ранее, Роман Бессмертный также заявлял, что войной на Донбассе Россией нарушены все мировые конвенции, подписанные с 1946 года, а сам вооруженный конфликт на востоке Украины угрожает странам Европы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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