Синоптики прогнозируют сильные морозы и снегопады по всей Украине. Новости

С 15 января в Украине ожидаются сильные снегопады и значительное понижение температуры воздуха, а в ближайшие 10 дней будут два периода неблагоприятных погодных условий. Об этом в ходе заседания ГСЧС Украины рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

«18 января мы ожидаем прохождения через центральную часть Украины, кроме востока и запада пары активных циклонов, которые приведут к выпадению сильного, местами очень сильного снега, налипанию мокрого снега, усилению скорости ветра, вьюги. Ожидается прирост снежного покрова на 10-20 см в большинстве областей Украины», – сказал он.

По его словам, перед этим, с 15 по 17 января сначала на Левобережья, а потом на всей территории ожидается выпадение снега толщиной до 10 см, а высота снежного покрова суммарно может составить 20-30 см в большинстве областей Украины. 21 и 22 января в Украине прогнозируется значительное осложнение погодных условий в связи с пересечением с Балканского полуострова глубокого и активного циклона.

«Сильные снегопады с переходом в дождь, потом дождь с переходом в снег, штормовые ветры, гололедица на дорогах, усиление штормового ветра до 15-24 м/с и значительные колебания температурного режима», – продолжил Кульбида.

Он добавил, что в ближайшие дни температура воздуха в Украине снизится ночью до -4…-9С°, на северо-востоке похолодает до -10…-14С°. «С 25 января очень высокая вероятность сильного похолодания в Украине со снижением температуры до -14…-19С°, а 27-28 января – до -20…-25С°», – отметил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»