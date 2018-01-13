Двое пленных в «ДНР» нуждаются в срочной медицинской помощи, – Лутковская. Новости

В «ДНР» двое украинских пленных нуждаются в срочной медицинской помощи, но информацию об их состоянии здоровья и была ли им оказана помощь омбудсмен ждет более двух недель. Об этом в эфире телеканала «ZIK» рассказала Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская.

«В Горловке, где проходила эта процедура, я от ребят, которых мы уже увидели, первое, что я услышала – есть два человека, которым нужна срочная медицинская помощь. Они еще остались под стражей на неподконтрольной территории, а помощь им нужна. Я должна использовать все инструменты, которые у меня есть – говорит она.

По ее словам, после полученной информации Лутковская нашла «омбудсмена ДНР» Дарью Морозову, с которой контактирует по обмену пленными, и попросила ее помочь. «Я даже не звонила, я ее нашла, тут же, она была на месте, и я ей сразу назвала фамилии тех людей, которым необходима медицинская помощь. Сейчас я жду, что она меня проинформирует, какая медицинская помощь была оказана. К сожалению, пока не получила ответа», – сказала Лутковская.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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