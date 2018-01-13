В Раду подан самый «мягкий» законопроект о коллаборационизме на Донбассе. Новости

В Верховной Раде Украины 28 декабря 2017 года был зарегистрирован проект закона № 7425-1 «Об установлении справедливости и наказания виновных в военных преступлениях по событиям на территории Донецкой и Луганской областей». Инициатором данного законопроекта выступила народный депутат Наталья Веселова.

В пояснительной записке она отмечает, что данный закон направлен на создание условий для мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях с целью недопущения дальнейших человеческих жертв, а также на урегулирование вопроса наказания лиц за военные преступления.

Веселова подчеркивает, что жители неподконтрольной Украине части Донбасса опасаются, что после возвращения государственного суверенитета над ними будут осуществляться расправы и уголовные преследования только за сам факт пребывания, трудоустройства или осуществления иной деятельности, не связанной с военными преступлениями, на неподконтрольной территории.

В этой связи законопроектом предлагается освободить от уголовной ответственности лиц, совершивших в период с 20 февраля 2014 по день завершения АТО включительно на территории Донецкой и Луганской областей деяния, не связанные с военным преступлением.

Названные лица будут освобождены от уголовной ответственности при условии подачи заявления в орган предварительного расследования о том, что они в течение месяца с момента завершения АТО:

освободили или не удерживают заложников;

добровольно сдали или не хранят огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, военную технику;

не занимают здания, помещения государственных органов и органов местного самоуправления и не принимают участия в блокировании работы органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и пр.

«Соответствующие уголовные производства подлежат закрытию. Подлежат закрытию также те уголовные производства, которые начаты в связи с вышеназванными действиями и в которых ни одному лицу не сообщено о подозрении», – говорится в пояснении к законопроекту.

При этом предлагается установить принципы наказания за военные преступления:

любое лицо, совершившее какое-либо действие, которое в соответствии с международным правом считается преступлением, несет за такие действия ответственность и должно быть наказано;

то обстоятельство, что в соответствии с национальным законодательством не установлено наказание за любое действие, которое в соответствии с международным правом считается преступлением, не освобождает лицо, его совершившее, от ответственности по международному праву;

признается преступлением: а) если лицо действовало как глава государства или ответственное должностное лицо правительства; б) если лицо действовало во исполнение приказа своего правительства или начальника, при этом был возможен сознательный выбор;

каждый человек, обвиняемый в совершении международно-правового преступления, имеет право на справедливое рассмотрение его дела на основании фактов и права.

На данный момент законопроект №7425-1 передан в 8 профильных комитета для изучения, по результатам чего будет принято решение – выносить его на голосование в Раду или нет.

Отметим, что это уже третий законопроект по теме коллаборационизма*, зарегистрированный в Верховной Раде Украины. Так, 9 марта 2017 года был зарегистрирован первый законопроект № 6170 « О запрете коллаборационизма» (инициатор – народный депутат Игорь Лапин).

20 декабря группой народных депутатов (среди которых и Игорь Лапин) был зарегистрирован проект закона № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму. Правозащитники обеспокоены, что данный законопроект может превратиться в карательный инструмент, и никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса. Общественники считают, что законопроект № 7425 разжигает межрегиональную рознь.

*Коллаборационизм (фр. collaboration – «сотрудничество») – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами.

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