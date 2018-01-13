Сводка из зоны АТО за 13 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки на Донбассе в целом зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций, погибших нет, ранены двое бойцов ВСУ. Об этом сегодня, 13 января, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник около двух часов подряд обстреливал позиции сил АТО вокруг Троицкого из минометов калибра 120 мм, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки. Под обстрел из минометов калибра 82 мм и пехотного вооружения также попали позиции ВСУ вблизи Луганского, а около Катериновки и Станицы Луганской противник обстреливал украинских военных из стрелкового оружия.

На донецком направлении по опорным пунктам сил АТО в районе Водяного и Широкино стреляли минометов калибра 120 мм, а обстрелам из гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись позиции ВСУ вблизи Авдеевки.

В «ДНР» заявили, что «за прошедшие сутки ВСУ 16 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 8 населенных пунктов. По н. п. Безыменное, Саханка, Докучаевск, Спартак, Трудовские противник применил 120 мм и 82 мм минометы».

В «ЛНР» утверждают, что «за сутки украинские военные 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120 и 82 мм, БМП и крупнокалиберное оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н. п. Веселая гора, Веселогоровка, Калиново».

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