Ситуация в пунктах пропуска утром 13 января. Новости

Сегодня утром, 13 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 12 января, всего через КПВВ было оформлено 35,7 тысяч человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9360 человек и 1050 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8935 человек и 1515 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6545 человек и 1145 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3770 человек и 845 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7100 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 40/70;

КПВВ «Марьинка» – 50/90;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/60;

КПВВ «Гнутово» – 70/80.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Константин: «6:51. Только что подъехали, очередь в Украину на спуске с моста. 7:48. Б/п открылся, как ни странно, в первый запуск даже основная очередь машин на 8-10 продвинулись».

КПВВ «Новотроицкое»:

Маргарита: «7:12. Новотроицкое в сторону Донецке машин 50 вместе с льготниками»;

Максим: «9:29. [В сторону Мариуполя] машин 20 сзади оставалось, мы пролетели за 30 минут, "Перлыну" за 10 минут. [В сторону Украины] машин 20, пешая небольшая»;

Анна: «9:41. Еленовка из Донецка 50 машин, в Донецк 40 + 20 на мосту, "Перлына" около 100 машин».

КПВВ «Гнутово»:

Татьяна: «7:01. На Гнутово машин 25 и льготников 10»;

Елена: «9:01. В сторону Мариуполя на Октябре – до ставка, на Пищевике – до "ежей"».

О ситуации на КПВВ «Майорск» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи социальных сетей не сообщают.

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