Ситуация в пунктах пропуска утром 13 января. Новости

Сегодня утром, 13 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 12 января, всего через КПВВ было оформлено 35,7 тысяч человек и 4,5 тысячи транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 9360 человек и 1050 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 8935 человек и 1515 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 6545 человек и 1145 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 3770 человек и 845 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 7100 человек.
Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 40/70;
- КПВВ «Марьинка» – 50/90;
- КПВВ «Новотроицкое» – 40/60;
- КПВВ «Гнутово» – 70/80.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Константин: «6:51. Только что подъехали, очередь в Украину на спуске с моста. 7:48. Б/п открылся, как ни странно, в первый запуск даже основная очередь машин на 8-10 продвинулись».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Маргарита: «7:12. Новотроицкое в сторону Донецке машин 50 вместе с льготниками»;
- Максим: «9:29. [В сторону Мариуполя] машин 20 сзади оставалось, мы пролетели за 30 минут, "Перлыну" за 10 минут. [В сторону Украины] машин 20, пешая небольшая»;
- Анна: «9:41. Еленовка из Донецка 50 машин, в Донецк 40 + 20 на мосту, "Перлына" около 100 машин».
КПВВ «Гнутово»:
- Татьяна: «7:01. На Гнутово машин 25 и льготников 10»;
- Елена: «9:01. В сторону Мариуполя на Октябре – до ставка, на Пищевике – до "ежей"».
О ситуации на КПВВ «Майорск» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи социальных сетей не сообщают.
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