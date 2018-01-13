В «ДНР»: Сотрудникам «госпредприятий» запретили ездить в Украину. Новости

В «ДНР» сотрудникам «республиканских» «органов» и «ведомств» запретили выезжать на подконтрольную Украине территорию. Об этом говорится в «указе» «главы ДНР» Александра Захарченко, распространяемого в социальных сетях. При этом на официальном сайте «главы ДНР» данный «документ» отсутствует.

«С 20 декабря 2017 года временно запретить выезд за пределы Донецкой народной республики в государство Украина сотрудникам (работникам) органов государственной власти и органам местного самоуправления, а также органам прокуратуры, "Центрального республиканского банка ДНР" , работникам предприятий, учреждений и организаций государственной и муниципальной формы собственности», – в частности, говорится в «указе».

Фото: соцсети

Жители подтверждают, что такое распоряжение есть, и сейчас на предприятиях сотрудники расписываются в ознакомлении с ним:

Ольга: «Все подписывают, госпредприятия, бюджет, МЧСи т. д.»;

Stone Island: «Причем такие заявления пишут на всех госпредприятиях. Ну, или почти на всех»;

Искандер: «Все сотрудники госучреждений "лднр" от МЧС до министерства, то есть кто на бюджете, попадают в Украине под статью о сепаратизме, и при желании их там могут легко закрыть на 5 лет. Хотя ... судя из этого закона, все, кто платит налоги в "лднр", – потенциальные нарушители, так как являются практически спонсорами "террористического бандформирования лднр" (ну это сточки зрения Украины). А есть ли выбор у народа? Как не странно выбор есть всегда».

Также отмечается, что данный «указ», в основном, касается руководящего состава, относительно рядовых сотрудников – в зависимости от уровня учреждения. «Силовики, МЧС-ники, банки – да, они подписывают. А, например, больница, школа, шахта – это же тоже бюджетные предприятия, но здесь речь идет в первую очередь о руководстве – директора, начальники отделов и пр. И никто не будет запрещать учителю или школьной уборщице ездить к родственникам. Но все еще зависит от позиции руководства конкретного предприятия – как кто прочитает этот указ, могут подстраховаться так, что всем запретить», – считает дончанка Елена, работающая в «госструктуре».

Напомним, что аналогичный запрет на перемещение госслужащих на неподконтрольную Украине территорию действует, в частности, в Донецкой областной государственной администрации. Такое распоряжение губернатор Павел Жебривский подписал еще в марте 2016 года. Это решение было связано с тем, что в марте в «ДНР» задержали шестерых служащих ДонОГА, которые на выходные поехали на неподконтрольную территорию проведать родных.