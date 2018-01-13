ДТП со смертельным исходом: В Северодонецке пожилая женщина выпала из маршрутки. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) пожилая женщина выпала из маршрутного такси и получила травмы головы, несовместимые с жизнью. 11 января она скончалась в реанимации.

Как рассказала пресс-офицер полиции Татьяна Кириленко, ЧП произошло 9 января. В этот день 77-летняя жительница Северодонецка встречала на автовокзале свою внучку и возвращалась с ней домой. На остановке общественного транспорта женщина зашла в маршрутное такси и встала у двери, не пройдя в салон. Во время движения машины, на повороте пассажирка выпала из маршрутки.

«Женщина умерла в больнице. Назначена судебно-медицинская экспертиза для окончательного установления причин смерти», – констатировала пресс-офицер.

Врач-реаниматолог Екатерина Хвостенко уточнила, что пациентка поступила в больницу с места ДТП 9 января в крайне тяжелом состоянии. «Была тяжелая черепно-мозговая травма, велись активные реанимационные мероприятия, которые оказались безуспешными – травмы были не совместимые с жизнью», – сказала реаниматолог.

Также в полиции дополнили, что маршрутное такси изъяли, на транспорт наложен арест. Планируется проведение ряда экспертиз. «Будет проведена экспертиза замка двери, а также общее техническое состояние транспортного средства», – продолжила Татьяна Кириленко.

Она отметила, что пока говорить о виновности кого-либо рано. «Пока не ясно – или транспортное средство было не исправно, или пожилая женщина нарушила правила пользования транспортом. Ответы на эти вопросы дадут эксперты», – подчеркнула пресс-офицер.

Сейчас решается вопрос о переквалификации произошедшего на ч.2. ст. 286 УК Украины – нарушение правил дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3-х лет.

По материалам ТК «ЛОТ». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»