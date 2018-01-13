Там – бандеровцы, тут – сепаратисты: Переселенец о дискриминации. Новости

В Украине в отношении переселенцев сплошная дискриминация и нарушение прав, в частности, в оформлении пенсии. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Гримчаку заявил переселенец из неподконтрольной Луганщины Виталий.

«С сентября 2014 года я проживаю в городе Ровно. В мае 2017 года мне на пенсию надо было идти. Вот уже май 2018-го скоро, я пенсию так и не получаю. Меня тут проверяли сначала наши украинские власти, которые нас так любят, гражданин ли я Украины или нет, при том, что у меня паспорт на руках», – рассказывает мужчина.

По его словам, проверки продолжались постоянно. «Потом они меня три месяца проверяли, не уехал ли я в "ЛНР", хотя я к ним через день в Пенсионный хожу… Теперь я сужусь, один суд выиграл. Просто, когда говорят, что мы все свои, все украинцы, а получается по факту – мы не свои. А тем более, такие, как мы: там – бандеровцы и фашисты, а тут мы сепаратисты», – возмущается переселенец.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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