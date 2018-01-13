Украина недорабатывает на Донбассе: Экс-директор донецкого музея о пропаганде и обществе. Новости

В Украине задолго до начала боевых действий недооценивали важность развития украинской культуры на Донбассе, а во время войны недооценили силу российской пропаганды. Об этом в интервью «Ukrlife.TV» рассказала заслуженный работник культуры Украины, директор Донецкого областного художественного музея в 2004-2016 годах Галина Чумак.

«Есть огромное количество людей, которые ждут не дождутся Украины. Есть огромное количество людей, не меньше, которые ждут, когда же закончится война и придет Россия. Есть люди, которые так ничего и не поняли, но пропаганда там работает очень сильно», – говорит она.

По ее словам, украинские власти недооценивают силу российской пропаганды на Донбассе, как недооценивали ее до начала войны и при Советском Союзе. «Они [российские СМИ] так представляют Украину, что мы все бандеровцы, что мы фашисты, фашизм процветает, и это мы начали войну, и это мы обстреливаем Донецк и Донбасс. И люди, в конце концов, начинают в это верить, потому что это не один день и не две недели, и не три месяца, а четыре года. А мы в этом очень сильно недорабатываем. Я глубоко убеждена, что наша вина в этом очень большая», – считает Чумак.

Заслуженный работник культуры добавила, что украинские власти слишком мало уделяли внимание развитию и образованию Донбасса. «Я родилась и выросла в Донецке, и я могу точно сказать, что русский язык никогда никто не обижал, а вот украинский язык всегда обижали. Украинскому развитию, культуре, образованию никогда не уделялось такого внимания, которое должно было быть уделено в Донбассе, в Донецке», – сказала она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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