Захарченко, как и Плотницкий, канет в небытие: Прогноз переворотов в «Л/ДНР». Новости

Внутренние конфликты на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей будут продолжаться, а «главу ДНР» Александра Захарченко постигнет та же участь, что и «экс-главу ЛНР» Игоря Плотницкого, свергнутого в результате «переворота» и бежавшего в Москву. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный.

«Очевидно, что Захарченко, как и Плотницкий, канет в небытие. Очевидно, что той особе, которая сейчас в Луганске верховодит, альтернативы уже нет на той территории. Очевидно, что эти процессы будут продвигаться», – говорит он.

По его словам, Украина должна быть готова в силовом, экономическом, международном и других секторах реагировать на изменения, происходящие на неподконтрольной территории для возвращения Донбасса. «Очевидно, что такие процессы назревают, потому что ситуация там кардинально ухудшается. Это видят все, а это означает, что там будут возникать внутренние конфликты. Это ставит перед украинской стороной соответствующие задачи», – сказал Бессмертный.

Напомним, 21 ноября в неподконтрольном Луганске фактически начался «государственный переворот», которым руководит смещенный 20 ноября с поста «министра МВД ЛНР» Игорь Корнет. В этот день по приказу Игоря Корнета здание «МВД ЛНР» было оцеплено вооруженными людьми якобы, некоторые из которых имели при себе ручные гранатометы. Под «министерство» подогнали БТР.

Также 21 ноября Игорь Корнет сделал заявление, что продолжает являться действующим «министром МВД ЛНР», а его работа была направлена на противодействие «государственному перевороту». На это «глава ЛНР» Игорь Плотницкий сделал свое заявление, полностью опровергая сова Корнета.

Вечером в Луганск зашли колонны военной техники со стороны Донецка.

22 ноября СММ ОБСЕ продолжала фиксировать наличие машин военного типа и присутствие неустановленных вооруженных лиц в центре Луганска.

Днем 23 ноября было снято оцепление возле здания бывшей Луганской облгосадмистрации, где забаррикадировался «глава ЛНР» Игорь Плотницкий со своими сторонниками. В этот же день они покинули «республику», выехав в Россию. Плотницкий же из Ростова прилетел в Москву.

24 ноября Игорь Плотницкий подал в отставку «по состоянию здоровья». До «выборов» «республику» возглавил глава «МГБ ЛНР» Леонид Пасечник.

Об основных версиях переворота в «ЛНР» – см. в материале Луганский полураспад: Корнет, Плотницкий, «ЛНР»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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