Ссора Порошенко и Путина вылилась в неопределенность по Донбассу, – Бессмертный. Новости

Неопределенность по Донбассу связана с противостоянием президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина, в котором Германия и Франция сыграли роль присутствующих, а без протокольных решений достичь прогресса не получится. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный.
«Эта абсолютно непонятная концепция – это последствия телефонных договоренностей двух президентов, Украины и России. Я имею право это сказать, потому что знаю. Это последствия дискуссии, противостояния, борьбы, как угодно называйте. Я верю, что наш защищал нас, или пытался защитить, но то что мы имеем эти рамки, как последствие ссоры Порошенко и Путина, это так. В этой ссоре и канцлер, и еще один президент сыграли роль присутствующих», – говорит он.
Он также напомнил, как после переговоров в «нормандском формате» по Донбассу все четверо лидеров стран на пресс-конференции озвучили разные результаты договоренностей, и заявил, что без четких письменных протоколов прогресса не будет. «Если канцлер Меркель еще пыталась принимать участие в этом процессе, то президент Франции был просто присутствующим при этом. Меня обижает, что этот процесс не формализуется никак, четвертый год идет, но не формализуется: телефонные разговоры состоялись – протокола договоренностей нет. Встреча состоялась – где протокол? Покажите хоть один протокол, где написано: "Договорились"», – сказал дипломат.
Как сообщалось ранее, Роман Бессмертный также заявлял, что войной на Донбассе Россией нарушены все мировые конвенции, подписанные с 1946 года, а сам вооруженный конфликт на востоке Украины угрожает странам Европы. Однако, по мнению украинского дипломата, без четкого правового определения конфликта на Донбассе – война или АТО, Украине мировое сообщество не поможет.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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