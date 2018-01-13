В Украине готовят законопроект о статусе пленных в «Л/ДНР». Новости

В Украине готовят проект закона, которым будет определен особый статус пленных и предусмотрен для них ряд льгот. Об этом в эфире телеканала «ZIK» рассказала Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская.

«Ведется сейчас работа о подготовке законопроекта о статусе тех людей, которые побывали в заложниках на неподконтрольной территории. Мне очень нравится сама идея в целом введения такого статуса. Я уверена, что в ближайшее время парламент проголосует за этот проект закона, и этим людям, даже задним числом, будет установлен этот статус, гарантирующий и определенные социальные льготы, и льготы в их трудоустройстве, и некоторые преференции в других вопросах», – сказала она.

Омбудсмен также рассказала, кому может быть присвоен статус заложника в Украине. «Речь идет только о тех людях, которые находились в местах лишения свободы на неподконтрольной Украине территории», – отметила Лутковская.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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