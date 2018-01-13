Осужденные помилованы: Лутковская о процедуре обмена пленными с «Л/ДНР». Новости

Президент Украины Петр Порошенко помиловал осужденных по украинскому законодательству людей, которых подавали в своих списках на обмен пленными представители «ДНР» и «ЛНР». Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявила Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская.

«У нас есть законодательство, которое не предусматривает решение президента об освобождении людей, по крайней мере, не во всех случаях. Нужно было найти правовые основания, почему человек может выйти из СИЗО и оказаться на КПВВ "Майорск", как это было в этом случае. Должны были пройти соответствующие процедуры для этого», – говорит она.

По ее словам, в списках обмена пленными есть несколько категорий людей, одна из которых те, кто оправдан украинскими судами или уже отбыл срок назначенного наказания, их исключают. «Вторая категория – это те люди, которые находились на досудебном или судебном рассмотрении и у них были меры пресечения. В отношении них были изменены меры пресечения. И были те, кто был осужден судами Украины, по которым президентом было принято очень правильное и очень логичное решение о помиловании их», – рассказала Лутковская.

Как сообщалось ранее, встреча украинской стороны и представителей «Л/ДНР» для обмена списками удерживаемых лиц с целью их дальнейшего обмена запланирована на 18 января.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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