Преподаватель ДонНУ о Донбассе: Портрет Сталина в Донецке, шок и ощущение не скорого возврата . Новости

Ощущения, что скоро можно будет вернуться в родной Донецк, спокойно там жить и работать, больше нет. Об этом писатель, поэт, доктор филологических наук и преподаватель Донецкого национального университета Элина Свенцицкая рассказала в интервью «Ukrlife.TV».

«Я, и не только я так далеко уже не заглядываем, потому что когда-то было такое ощущение, что вот-вот, еще буквально месяц. Когда я уезжала в августе, все говорили, что к Новому году мы обязательно вернемся, а сейчас уже такого ощущения нет, понятно, что все это надолго», – говорит она.

По ее словам, что касается реакции внутреннего отторжения между жителями подконтрольной и неподконтрольной территорий Донбасса, все неоднозначно. «В одной из моих поездок для меня было шоковым моментом, когда я увидела большой портрет Сталина около школы №2. Ощущение, что в таком месте, возле кинотеатра Шевченко, где стоят портреты Сталина, я точно не смогу жить и работать. Но в следующий мой приезд их уже не было, не знаю почему», – продолжает Свенцицкая.

Преподаватель считает, что для того, чтобы понять жителей Донбасса, к ним необходимо прислушиваться, потому что каждая история очень индивидуальна, но объединена одной – войной. «До нас здесь вообще далеко не все доходит из того, что происходит там, как живут и что думают нормальные люди. К сожалению, больше доходят голоса тех, которых все вполне устраивает или которые делают вид, как будто вообще не происходит ничего. Как будто бы жить во время войны, это нормально, как будто нормально идти на работу и слышать взрывы, и то, что человеку постоянно что-то угрожает. Люди к этому, как это ни кощунственно звучит, привыкают», – сказала она.

Как сообщалось ранее, после того, как Элина Свенцицкая в 2014 году отказалась от работы в «ДНР», ей пришлось очень часто пересекать линию разграничения и проводить время в поездках в Донецк, Винницу, Киев и Крым.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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