Ситуация в пунктах пропуска днем 13 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в социальных сетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 13 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

«Bog Dan»: «11:04. (Курахово) в сторону Донецка машин 15-20, может меньше. В Украину – на второй, между первой и второй поваленной опорой. На украинской таможне в сторону Донецка не много»;

«Stranger»: «12:42. [На "Каргиле"] на въезд 11 столбов, движение вялое. На выезд не знаю пока сколько очереди, но движение тоже вялое»;

Виктор: «13:05. Час назад на "Каргиле" в сторону Украины, немного не доезжая моста, льготы немного. Движение, вроде, хорошее. Кому надо ехать – смело в путь»;

Константин: «13:06. В 6:40 (ДНР время) были на спуске с моста, движение было нормальное или льготы было мало, не пойму, но в 13:15 (ДНР) выехали с украинской таможни. Бывало похуже. Всем удачно проехать!»

КПВВ «Новотроицкое»:

«Sa Pregon»: «11:43. В Донецк на Еленовке почти до нулевого ДНР. 12:16. Из Донецка на Еленовке либо немного, либо нет машин. Это то что удается рассмотреть с обратной стороны. А из Мариуполя на Еленовке говорят, что дальше сигаретного ларька машин 40. Метров за 300 до таможни есть связь "Водафон"»;

«Snowflake»: «13:14. На Еленовке, из Донецка машин 30-40»;

Елена: «13:29. Еленовка в Донецк около 200 машин, очень медленно, на Мариуполь 30. На Новотроицком в обе стороны никого, пеших в Донецк много»;

Татьяна: «14:16. Еленовка на Мариуполь стояли час – впереди машин 20 было. Контроль – 30 минут. "Перлына" – никого. Новотроицкое – сразу на проверку. Еленовка на Донецк очень много машин в 2 ряда – не менее 100 шт.»;

«NameNou»: «14:32. Еленовка. На Мариуполь машин 20, на Донецк за бетонные блоки еще машин 30. Пускают по 1 ряду в каждом направлении, проверяют очень медленно. "Перлына", Новотроицкое пусто в обоих направлениях».

КПВВ «Гнутово»:

Татьяна: «11:03. На Мариуполь перед Украиной 62 машины»;

Алена: «13:51. На Гнутово в сторону Донецка много машин?»;

Дмитрий ответил Алене: «14:00. Много».

О ситуации на КПВВ «Майорск» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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