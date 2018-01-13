В «ЛНР» пояснили, как можно звонить в Украину . Новости

С 11 января из-за повреждения кабеля украинского мобильного оператора Vodafone жители неподконтрольной части Донбасса лишились последней возможности связываться по телефону с подконтрольной территорией. Но как пояснили в ООО «Луганская телефонная компания», возможность позвонить на украинские мобильные или городские номера существует. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Порядок набора для звонков в Украину с телефонных номеров ООО «Луганская телефонная компания» такой – 0038(код)номер телефона. Например: 0038(044)xxxxxxx или 0038(050)xxxxxxx.

Стоимость разговора с абонентами местной телефонной сети по Украине 10 руб. за минуту, а разговоры с абонентами украинских мобильных операторов с 1 января 2018 года – 13,5 руб. за минуту.

С городских телефонов можно позвонить на стационарные телефоны в «ДНР» по тарифу 1,5 руб. / мин.

«Позвонить на мобильные операторы ЛНР "Лугаком" и ДНР "Феникс" также можно с городского телефона. Для этого нужно набрать код 072, а потом номер телефона», – уточнили в телефонной компании.

Ранее сообщалось, что с 11 января в городах «ДНР» и «ЛНР» наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля. Порыв произошел в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). Когда связь восстановят – не известно.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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