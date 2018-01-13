В «ДНР» зашла партия фальшивых рублей. Новости

В «ДНР» зашла партия фальшивых купюр. Об этом сообщают «республиканские» телеканалы со ссылкой на «МВД ДНР».

На сайте «МВД ДНР» информации об этом нет, в роликах телеканалов подробности не сообщаются.

Ведущие лишь призывают жителей быть более внимательными, тщательно просматривать купюры крупного номинала (от 5000 руб. и выше), а также разъясняют 9 степеней защиты банкнот российского рубля.

Данное сообщение вызвало возмущение у жителей, которым они делятся в социальных сетях: