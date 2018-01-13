В «ДНР» зашла партия фальшивых рублей. Новости

В «ДНР» зашла партия фальшивых купюр. Об этом сообщают «республиканские» телеканалы со ссылкой на «МВД ДНР».
На сайте «МВД ДНР» информации об этом нет, в роликах телеканалов подробности не сообщаются.
Ведущие лишь призывают жителей быть более внимательными, тщательно просматривать купюры крупного номинала (от 5000 руб. и выше), а также разъясняют 9 степеней защиты банкнот российского рубля.
Данное сообщение вызвало возмущение у жителей, которым они делятся в социальных сетях:
- Любовь: «Что значит завезена? С какой территории фальшивки? Почему не дают подробные разъяснения?»;
- Данил: «А куда смотрит руководство, полиция и т.д.? Их же не в пакете мусорном везут! При получении тоже не проверяют??? 100% сами бабки взяли и левака всунули, и все»;
- Игорь: «А я вообще перестал понимать, что сегодня есть настоящее, а что фальшивое. Запудрили мои мозги. Похоже, что все фальшивое».
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