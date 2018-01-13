Ей деньги не нужны, но она нервничает: Гримчак об оформлении пенсии матери-переселенки. Новости

В Украине много проблем с оформлением и получением пенсий переселенцами, с этим может столкнуться любой житель, выехавший с неподконтрольного Донбасса, в частности, с этим столкнулась и мать чиновника профильного министерства. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак в ответ на возмущения переселенца из Луганской области о невозможности оформить шахтерскую пенсию из-за бесконечных проверок ВПЛ.

«Я представитель украинской власти и достаточно высокую должность занимаю, но, когда я привез маму сюда, и она пошла оформлять пенсию, она ее не получала 8 месяцев. Через некоторое время я сам приехал в Управление труда и социальной защиты, это у нас на Подоле, пришел к руководству, говорю так и так, представился, начал разбираться», – сказал он.

По его словам, подобные проблемы, которые возникли с получением пенсии у его матери-переселенки еще у десятков тысяч людей. «Произошло, что у них какие-то коды, которые передают УТСЗН и Пенсионный фонд начали конфликтовать, 8 месяцев это решали. Я долго не вмешивался, но мама в таком возрасте, ей по большому счету эти деньги не нужны, эта пенсия, но она просто нервничает», – заявил Гримчак.

Чиновник также признал, что в Украине много различных проблем, касающихся оформления пенсий переселенцам и ситуация в каждом случае индивидуальная.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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