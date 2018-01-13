К Штепе и Слепцову у «ДНР» было бы много вопросов, – омбудсмен. Новости

У экс-мэров Славянска и Торецка Нели Штепы и Владимира Слепцова, которые отказались от обмена по спискам «ДНР», были на то веские причины. Об этом в эфире телеканала «ZIK» рассказала Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская.

«И господин Слепцов, и госпожа Штепа в одной правовой ситуации. Они оба отказались принимать участие в этой процедуре, и оба решили, что они будут в украинских судах доказывать свою невиновность. Это их право», – говорит она.

По ее мнению, на подконтрольной Украине территории у экс-мэров Славянска и Торецка есть возможность доказать в судах свою невиновность. «Если бы они остались на неподконтрольной территории, к ним было бы тоже много вопросов. Они решили все эти вопросы снять, остались тут, на подконтрольной территории. Они в судах отстаивают свои честные имена, согласятся или не согласятся с позицией прокуратуры относительно обвинения – это их право и их возможности. Другой вопрос, что тут это возможно, на подконтрольной территории это возможно», – считает Лутковская.

Ранее сообщалось, что удерживаемый на украинской стороне экс-мэр Торецка (до переименования – Дзержинск) Владимир Слепцов, которого должны были 27 декабря передать «ДНР» в рамках обмена, передумал возвращаться и скрылся в автобусе.

Экс-мэр Славянска Неля Штепа продолжает принимать участие в судебном разбирательстве. Последнее заседание суда состоялось 11 января, в ходе него коллегия судей Ленинского районного суда г. Харькова, которая слушала дело в отношении экс-мэра Славянска взяла самоотвод. Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ ей предлагала участвовать в обмене, но она категорически отказалась.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: