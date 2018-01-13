В «ДНР»: Жители дозваниваются с «Феникса» в Украину (Дополнено). Новости

В «ДНР» абонентам «республиканского» мобильного оператора «Феникс» удается дозвониться на номера абонентов компании «Vodafone Украина» (на неподконтрольных территориях – «МТС Украина»). При этом раньше такой возможности не было. Об этом сегодня, 13 января, сообщают жители Донецка в социальной сети.

При этом, какую комбинацию цифр необходимо набирать – не понятно, пока дончане действуют методом «тыка»:

Петр: «Только что дозванивался на МТС с "Феникса" и просто на 095 без +38. Ну, может не с первого раза пойти вызов»;

Юлия: «Ёпт, я только что с "Феникса" на МТС дозвонилась. +38050, а дальше номер. Не с первого раза конечно, но все же!.. У кого не получается, попробуйте #33* 0000# и ##002# перезагрузите – это снятие на запрет исходящих... фиг его знает как работает, но работает»;

Дарья: «У подруги с 20-го раза вышло позвонить с "Феникса" маме на подконтрольную на МТС. До этого тоже не получалось».

Обладатели «Феникса» подтверждают, что и им удавалось дозвониться, однако стоимость услуги оказалась у всех разной:

Надежда:«На Водафон с "Феникса" звонить можно. Я со 2-го раза дозвонилась, на 095. Сняли по тарифу 15 руб./минута»;

Ирина: «Я поговорила минуту звонила на МТС сняли 10 рублей!»;

Наталья: «Муж звонил неполные 4 минуты – сняли 32 руб. Выходит, минута – 8 руб.»;

Надежда: «У меня за 2 минуты сняли 30 руб. Не поймешь, как считают»;

Алексей: «Только что звонил в Харьков на МТС с "Феникса". Время разговора – 1 минута 5 секунд = 10 руб.»;

Юлия: «У меня было около 30 рублей, осталось 6,50 и всего 40 секунд поговорила с мамой»

Петр: «С Феникса на Водофон можно звонить... вот только тариф... 10 руб. и поминутно»;

Алексей Ю.: «А до 5 секунд вообще бесплатно».

При этом жители сообщают, что удается дозвониться не всем, с чем это связано, они не знают – операторы «Феникса» данный момент не поясняют, а сайт вообще сегодня не доступен.

Напомним, что с 11 января в городах «ДНР» и «ЛНР» наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля. Порыв произошел в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). Когда связь восстановят – не известно. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). Из-за ажиотажа и отсутствия необходимого количества стартовых пакетов, например, в Донецке отмечаются сумасшедшие очереди за карточками «Феникса».

При этом, по сообщению дончан, в городе доступны услуги иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком».

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

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