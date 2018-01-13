Представитель омбудсмена рассказал о подготовке к обмену пленными. Новости

Следующий обмен пленными на Донбассе может пройти быстрее и проще, так как многие механизмы процесса были отработаны в ходе обмена 27 декабря, но ни формулу обмена, ни число обсуждаемых заложников до 18 января озвучивать не будут. Об этом в эфире «5 канала» заявил представитель Уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга.

«Никто вам не скажет о количестве людей и формуле по одной причине – есть разные варианты, и, чтобы не навредить процессу, до 18 числа озвучиваться возможные варианты не будут. Но мы помним, что у нас чуть менее 100 человек, местонахождение которых известно. Нам нужно их возвращать, и еще около 500 человек, которых нужно разыскать», – говорит он.

По его словам, представители «ДНР» со своей стороны будут договариваться об обмене около 290 человек. «Есть две позиции. Наша позиция в том, что обмен может быть осуществлен проще, потому что уже есть отработанные механизмы и верификации, и механизмы уверенности в том, что люди не хотят, например, быть перемещенными на неподконтрольную территорию, и как это делать на линии столкновения», – продолжил Чаплыга.

Представитель омбудсмена также добавил, что в Украине также отработали механизмы так называемой «юридической чистки» для обмена пленными. «Теперь речь идет только о политическом решении о том, когда и по какой формулой это делать. И в случае принятия такого решения дальше будет все быстрее, чем в прошлый раз», – сказал он.

Ранее сообщалось, что встреча украинской стороны и представителей «Л/ДНР» для обмена списками удерживаемых лиц с целью их дальнейшего обмена запланирована на 18 января.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил начать новый переговорный процесс по обмену пленными. Одной из возможных формул обмена называют «74 на 29», при которой на подконтрольную Украине территорию вернутся почти три десятка граждан.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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