Ситуация в пунктах пропуска утром 14 января. Новости

Сегодня утром, 14 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. Пассажиро-транспортный поток остается интенсивным.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 13 января, всего через КПВВ было оформлено 29,8 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств:

«Майорское» – 7057 человек и 828 транспортных средств;

«Марьинка» – 6797 человек и 1188 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 5660 человек и 1050 транспортных средств;

«Гнутово» – 3290 человек и 820 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 7085 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 60/60;

«Марьинка» – 50/70;

«Новотроицкое» – 30/45;

«Гнутово» – 50/70.

По состоянию на утро информация от очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, довольно скудная. В основном, очереди небольшие.

КПВВ «Новотроицкое»:

Ирина: «На Еленовке в Мариуполь час назад муж был 9-м, очередь небольшая. На Перлыне стоит где-то 50. Впереди бодаются перевозчики. Пост еще закрыт».

О ситуации на КПВВ «Майорск, КПВВ «Марьинка», КПВВ «Гнутово» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи социальных сетей не сообщают.