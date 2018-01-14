Очередь расписана до августа: Как получить загранпаспорт в Мариуполе. Новости

В отделе виз и регистраций паспортного стола Мариуполя (Донецкая обл.) быстро получить биометрический загранпаспорт не получится. Электронная очередь здесь расписана до августа. Ближайший день, в который можно сдать документы, был на 22 августа.

Ажиотаж вокруг получения биометрического загранпаспорта не утихает. Очереди для подачи документов расписаны на долгие месяцы вперед. Люди согласны платить любые деньги, чтобы как можно быстрее получить заветную книжечку. Все потому, что полиграф комбинат «Украина» в месяц может изготовить до 300 тыс. паспортов. Только в декабре 2017 года очередь на получение уже готового документа была более 600 тыс. человек.

Вариантов для заказа паспорта всего два – ускоренный и обыкновенный. «Срочный порядок до 7 рабочих дней и до 20. Но, к сожалению, сейчас эти сроки не соблюдаются. Большая часть людей все равно выбирает в оперативном режиме, потому что все равно они придут быстрее, чем в обычном», – рассказала сотрудница паспортного стола.

В Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) Мариуполя на данный момент запись приостановлена – очередь расписана до конца года.

Как вариант, можно обратиться в туристические агентства. В Мариуполе их много и обещают помочь в получении паспорта в краткие сроки. «Мы можем помочь вам ускорить оформление загранпаспорта. Мы вас без очереди можем провести. Вся процедура занимает минут 15. Мы можем сделать это и завтра, если хотите. Стоить будет немножко дороже. Если по обычному тарифу (срок оформления идет около 3-х месяцев) – стоит 1,5 тыс. грн, то это сейчас будет стоить 2200 грн», – сообщили в одной из турфирм.

Вариант для совсем бесстрашных – интернет-площадка. Объявлений много, но есть шанс нарваться на мошенников. Так, по легенде, документы были поданы 9 января и паспорт нужен очень срочно – через неделю. «Есть два основных варианта. Чтобы сделать на 26 января, обойдется 1,5 тыс. грн. На 22 января – 4 тыс. грн», – рассказали по одному из объявлений.

Напомним, в Донецкой области в 2017 году оформили рекордное количество паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Как сообщалось ранее, в Государственной миграционной службе Украины заявили, что пик выдачи биометрических документов для зарубежных поездок идет на спад, вскоре заработает новая линия по их изготовлению, что должно привести к исчезновению очередей на получение таких паспортов.

По материалам видеосюжета телеканала «ТV-7 Мариуполь» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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