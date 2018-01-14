Медицина в «серой зоне»: Одна медсестра на 2 села выезжает к больным на велосипеде. Новости

Село Возрождение (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) находится в «серой зоне». В населенном пункте до начала боевых действий проживало 215 человек. Сейчас здесь остались, в основном, пожилые люди, которым необходимо качественное медицинское обслуживание. Но его в селе нет.

Здесь работает лишь один фельдшерский пункт. Медсестра Галина выезжает на вызов на велосипеде. Женщина 8 лет работает фельдшером на 2 села – Возрождение и Роты. По ее словам, медикаменты дают только на предоставление неотложной помощи. Более серьезную медицинскую помощь люди получают в соседнем поселке Мироновский за 10 км. Причем транспортного сообщения между этими населенными пунктами нет. «С Бахмута "скорая" выезжает. Раньше за полчаса доезжала, а сейчас какие дороги у нас. Час едет», – говорит Галина.

Местные жители рассказывают, что во время активизации боевых действий, «скорая» вообще не выезжала. Для того, чтобы добраться в больницу самостоятельно, людям приходится просить односельчанина, у которого есть машина, и оплачивать бензин. Приходится потратить примерно 600 грн.

В мироновской лечебной амбулатории рассказали, что проблем с лечением тех, кто приезжает к ним из близлежащих сел – нет. Медикаментов и медработников хватает. Главная проблема – добраться могут не все.

В департаменте здравоохранения Донецкой области говорят, что о проблеме с доступом к медицине в «серой зоне» знают. Но решить ее не дает плохое состояние дорог.

В зоне АТО люди живут одним днем, надеясь, что обстрелов не будет и «скорая» к ним приедет в случае необходимости.

По словам жителей Возрождения, сегодня единственный способ улучшить медицину в селе – не болеть. Но так выходит не у многих. Боевые действия только ухудшают ситуацию.

По материалам: Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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