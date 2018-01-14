Медицина в «серой зоне»: Одна медсестра на 2 села выезжает к больным на велосипеде. Новости

Село Возрождение (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) находится в «серой зоне». В населенном пункте до начала боевых действий проживало 215 человек. Сейчас здесь остались, в основном, пожилые люди, которым необходимо качественное медицинское обслуживание. Но его в селе нет.
Здесь работает лишь один фельдшерский пункт. Медсестра Галина выезжает на вызов на велосипеде. Женщина 8 лет работает фельдшером на 2 села – Возрождение и Роты. По ее словам, медикаменты дают только на предоставление неотложной помощи. Более серьезную медицинскую помощь люди получают в соседнем поселке Мироновский за 10 км. Причем транспортного сообщения между этими населенными пунктами нет. «С Бахмута "скорая" выезжает. Раньше за полчаса доезжала, а сейчас какие дороги у нас. Час едет», – говорит Галина.
Местные жители рассказывают, что во время активизации боевых действий, «скорая» вообще не выезжала. Для того, чтобы добраться в больницу самостоятельно, людям приходится просить односельчанина, у которого есть машина, и оплачивать бензин. Приходится потратить примерно 600 грн.
В мироновской лечебной амбулатории рассказали, что проблем с лечением тех, кто приезжает к ним из близлежащих сел – нет. Медикаментов и медработников хватает. Главная проблема – добраться могут не все.
В департаменте здравоохранения Донецкой области говорят, что о проблеме с доступом к медицине в «серой зоне» знают. Но решить ее не дает плохое состояние дорог.
В зоне АТО люди живут одним днем, надеясь, что обстрелов не будет и «скорая» к ним приедет в случае необходимости.
По словам жителей Возрождения, сегодня единственный способ улучшить медицину в селе – не болеть. Но так выходит не у многих. Боевые действия только ухудшают ситуацию.
По материалам: Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Бесплатная медицина? Дети «серой зоны» живут с травмами и осколками от снарядов на теле
- С детьми на Донбассе нужно говорить о войне, а не замалчивать проблемы, – психолог
- На Донбассе люди в «серой зоне» выживают только ради друг друга, – психолог
- Донецкая область на третьем месте по частоте вызова «скорой», – опрос
- Медицинская реформа в теории и на практике
- Медицина, дороги, кадры: В прифронтовых поселках назвали «невоенные проблемы»
- Как работает пострадавшая от обстрела больница прифронтового Светлодарска (Фото)
- Истощали от этого всего: В Зайцево живут без врачей и аптек
- Дефицит: Как боевые действия отразились на медицине Донетчины
Комментарии