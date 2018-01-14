В Луганске автомобиль влетел в дерево. Новости

В Луганске (временно неподконтрольная Украине территория, Луганская обл.) водитель и два пассажира легкового автомобиля пострадали в аварии. Об этом сегодня, 14 января, сообщил «начальник дежурной смены ЦУКС МЧС ЛНР подполковник службы гражданской защиты» Вячеслав Третьяков.

«Водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-21111 не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести водитель, 1975 года рождения, и двое пассажиров, 1979 и 1980 годов рождения», – сообщил Вячеслав Третьяков.

В «МЧС ЛНР» отметили, что водитель и один из пассажиров находятся в тяжелом состоянии, второй пассажир получил травмы средней степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы в республиканскую клиническую больницу.