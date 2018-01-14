Россия грубо нарушила Договор о дружбе, подписанный ею с Украиной, – Марчук . Новости

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, от 1997 года, который РФ грубо нарушила, изменив законные границы, до сих пор считается действующим. Об этом сегодня, 14 января, на своей странице в Facebook написал представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук (на фото).

Таким образом он прокомментировал сегодняшнее заявление первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина предложившего денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

«Договор 1997 года, который Россия грубо и цинично нарушила и который до сих пор считается действующим. Почему Украина не ставила вопрос о его денонсации – это отдельная тема. Острая тема и, действительно, не однозначная. Несмотря на это, должен быть хоть какой-то официальный комментарий, хотя бы со стороны МИД. Потому что прямого и однозначного ответа на этот вопрос для, как говорят, "простых" людей, нет. Не знаю, прочитал ли мой материал от 11 января первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийское интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия"), но именно после моей публикации он внес в Госдуму предложение частично денонсировать настоящий украинский-русский договор в той части, что касается "стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ". Именно как раз из-за этих двух слов "подтверждают нерушимость ..." и состоялась тогда, в далеком 1995 году, моя встреча в Кремле с Президентом РФ Борисом Ельциным. И тогда удалось убедить Бориса Ельцина оставить в Договоре "подтверждают нерушимость существующих между ними границ". Согласно настоящему Договору, Крым это территория Украины, а война в Донбассе это российская агрессия. И этот Договор является "действующим". Пойдет Россия на дальнейшие реальные шаги по такой специфической односторонней денонсации – увидим. Но заявка сделана. Ну а какова позиция официальной Украины по этому вопросу? Не в связи с предложением Затулина, а в принципе?», – риторически задает вопрос Марчук.