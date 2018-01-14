В Очеретино завершают обустройство школы высокого уровня, – Жебривский (Фото). Новости

В Очеретино (пгт в Ясиноватском районе Донецкой области) завершаются работы по ремонту школы, которая станет культурно-образовательным центром поселка. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Настоящим украшением Очеретино и его культурно-образовательным центром станет местная школа. Сегодня лично убедился, что ремонтные работы уже на завершающей стадии. Начинаем завозить оборудование и мебель для кабинетов. Местная община ждет открытия, школы такого уровня в поселке никогда не было. Приятно, что местные жители – учителя, родители, дети тоже прилагают усилия для того, чтобы школа открылась быстрее: моют окна, собирают и расставляют мебель и оборудование», – пишет Жебривский.

Он также добавил, чо после завершения обустройства школы, будет искать средства на ремонт местного бассейна, поскольку «не только в городах, но и в небольших поселках должно быть все для достойной здоровой жизни украинцев, как взрослых, так и малышей».