В Донецке в больнице случился пожар – погиб пациент. Новости

Сегодня, 14 января, в Донецке в результате пожара в больнице №24 погиб один человек . Об этом сообщила и.о. заместителя главврача по медицинской части больницы №24 Татьяна Федорова, передают российские СМИ.

По данным «МЧС ДНР», пожар в здании больницы №24 произошел в воскресенье и был ликвидирован в 14:10. Причины выясняются.

«Пожар произошел в палате отделения пульмонологии. Пострадал один человек. Это пациент 1933 года рождения. Он погиб. В результате пожара пострадала одна палата, больница продолжает функционировать», – сказала Федорова.

Отметим, что больница № 24 расположена в Кировском районе Донецка, это довольно крупное медицинское учреждение, которое обслуживает жителей указанного района. В связи с расположением на проспекте Семашко, в народе она именуется «больница на Семашко».