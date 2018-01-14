Аброськин рассказал, что нужно, чтобы остановить поток оружия из зоны АТО на Донбассе (Фото). Новости

Для борьбы с незаконным оборотом оружия из зоны АТО на Донбассе полиция должна получить более мощные полномочия. Об этом сегодня, 14 января, на своей странице в Facebook заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Это на моем столе находится муляж гранаты, а вот боевые гранаты, к сожалению, в последнее время стали обычным атрибутом для решения любых споров и конфликтных ситуаций как в прифронтовых регионах, так и в мирных областях», – констатирует Аброськин.

Далее он приводит примеры:

В Мелитопольском районе Запорожской области 45-летний мужчина бросил гранату РГД-5 в салон автомобиля, за рулем которого прибывала его бывшая 37-летняя женщина. В результате взрыва женщина получила многочисленные ранения.

В Черкассах только за вчера сотрудники полиции изъяли три гранаты РДГ-5 в одной из квартир многоэтажного жилого дома.

В Кропивницко возле супермаркета обнаружено взрывное устройство на основе гранаты к подствольного гранатомета.

Несколько дней назад в Кривом Роге местный предприниматель обнаружил гранату Ф-1 под своим автомобилем.

Вчера ночью в Белгород-Днестровском неизвестный выстрелил из реактивного противотанкового гранатомета по помещению кафе. К счастью, никто не пострадал.

«У нас уже четвертый год продолжается антитеррористическая операция, но у полиции до сих пор отсутствуют влиятельные законные инструменты для противостояния постоянным взрывам на территории государства. Некоторое количество совершенных преступлений с использованием гранат и взрывных устройств раскрыто, преступники установлены и задержаны, но это борьба уже с последствиями. Сегодня полицейский не может провести тщательный осмотр подозрительной личности или автотранспорта без соответствующего решения суда или согласия владельца авто. Наши законы рассчитаны на мирную жизнь, поэтому мы не можем эффективно противостоять угрозам современного военного времени. Нужны соответствующие изменения в действующее законодательство, которые диктует время. По моему мнению, как вариант, это принятие соответствующих временных решений, как, например, в разгул организованной преступности 90-х годах стал Указ президента об усилении борьбы с организованной преступностью, предоставил дополнительные временные полномочия органам правопорядка. Сейчас полиция ежедневно изымает большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки, но внедрение временных поселениях мер позволило бы более эффективно противодействовать тому потоку оружия, идущий из зоны АТО в мирные регионы нашей страны», – считает Вячеслав Аброськин.