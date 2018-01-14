Мобильный оператор «ДНР» переживает бум популярности . Новости

В среднем в мобильной сети «ДНР», которая называется «Феникс», в настоящее время осуществляется более 200 тыс. звонков в час. Об этом сегодня, 14 января, сообщил «министр связи ДНР» Виктор Яценко в соцсетях.

«Из статистики, в среднем в час происходит более 200 тыс. звонков. Мобильный интернет подключили себе более 80 тыс. абонентов, из них более 8 тыс. используют активно 3G тест», – сообщил Яценко.

Напомним, что с 11 января в городах «ДНР» и «ЛНР» наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля. Порыв произошел в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). Когда связь восстановят – не известно. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). Из-за ажиотажа и отсутствия необходимого количества стартовых пакетов, например, в Донецке отмечаются сумасшедшие очереди за карточками «Феникса».

При этом, по сообщению дончан, в городе доступны услуги иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком». Также абоненты «Феникса» уже нашли способ, как дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

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