В Литве собрали для пострадавших от конфликта на Донбассе более 82 миллионов евро (Фото). Новости

На телеканале Литовского национального радио- и телевидения «LRT» вчера, 13 января, в прямом эфире состоялся Второй благотворительный телевизионный марафон в поддержку Украины «Вместе к победе». Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Министервства иностранных дел Украины.

Только за время прямого эфира благотворительного телемарафона зрители прислали около 82 000 700 евро, получатель которых – организация «Blue / Yellow», которая оказывает помощь пострадавшим в результате военного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей, украинским военным, их семьям, детям, потерявшим родителей, а также страдающим от военных действий в этих областях Украины городским общинам.

Мероприятие было приурочено к 27-й годовщине Дня защитников свободы – трагических событий в Вильнюсе 13 января 1991 года, и имел целью сбор средств для последующей их передачи в качестве гуманитарной помощи для нужд восточных регионов Украины.

Участие в телемарафоне приняли украинские военнослужащие и волонтеры с востока Украины, группа украинских детей из восточных регионов нашего государства, которые учатся в Вильнюсском доме литовцев, председатель волонтерской организации «Blue / Yellow» Охман, представители оргкомитета телемарафона, литовского политикума, посол Украины в ЛР с женой, главы дипломатических миссий Грузии, Латвии и Эстонии, аккредитованные в Литве, факторы МИД Литвы и Минобороны Литвы, сотрудники Посольства, актив украинской общины Литвы и литовская общественность.