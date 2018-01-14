В Донецке на Путиловском мосту был ранен мужчина. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ уточнили сообщение о жертве среди гражданского населения в Макеевке (временно неподконтрольная Украине территория). Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

«11 января наблюдатели посетили Клиническую Рудничную больницу в подконтрольном "ДНР" г. Макеевка (12 км к северо-востоку от Донецка), где медработники сообщили им о том, что 10 января, в 22:30, к ним доставили мужчину (1986 г. р.) с осколочными ранениями шеи, левого плеча и правой ноги. По словам медработников, мужчина рассказал им, что он получил ранения около 15:00 того же дня, когда находился в транспортном средстве на Путиловском мосту в подконтрольном "ДНР" Донецке», – говорится в сообщении.

Уточняется также, что 12 января медработники сообщили наблюдателям СММ по телефону о том, что мужчина находится в удовлетворительном состоянии и был выписан из больницы.