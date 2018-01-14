«ДНР»: Судьба трех рыбаков, пропавших в Азовском море, неизвестна. Новости

«ДНР»: Судьба трех рыбаков, пропавших в Азовском море, неизвестна

14.01.18 22:17dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Судьба трех рыбаков, которые 11 января вышли на двухмоторном катере «Тунец» из Новоазовска (временно неподконтрольная Украине территория), до сих пор остается неизвестной. Об этом говорится сегодня, 14 января, в сводке «МЧС ДНР» об оперативной обстановке.

«В 16:00 часов, 11.01.2018 года, в Таганрогский залив Азовского моря из г. Новоазовск вышел двухмоторный катер "Тунец" с тремя рыбаками на борту, жителями г. Новоазовск. На 16:00 часов, 12.01.2018 года, рыбаки в г. Новоазовск не возвратились, на связь с родственниками не вышли и в настоящее время их судьба неизвестна», – говорится в сообщении.

Уточняется, что 13 января с 07:00 до 17:00 силами и средствами «МЧС ДНР» с привлечением местного населения были проведены поисково-спасательные работы по обследованию акватории Азовского моря на площади 70 кв. км и береговой линии длинной 30 км. Погибших и пострадавших не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в нейтральных водах акватории Азовского моря ведутся поиски троих рыбаков, которые не вернулись домой.

Читайте также:

Загрузка...

Комментарии

Загрузка...