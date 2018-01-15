В «ДНР»: Из-за ажиотажа со стартовыми пакетами «Феникса» активизировались мошенники. Новости

После прекращения работы в «ДНР» мобильного оператора «Vodafone Украина» (на неподконтрольной территории – «MTC Украина») повысился спрос на стартовые пакеты местного оператора «Феникс». Однако номеров на всех желающих не хватает, в продаже, в основном, остались дорогие пакеты за 1000 руб. (примерно 500 грн), при появлении более дешевых вариантов – сразу появляется очередь.

Данной ситуацией воспользовались мошенники. Как отмечает пресс-служба «Феникса», в социальной сети аферисты предлагают без очереди купить стартовые пакеты через поддельные страницы оператора. Несмотря на то, что цены устанавливают в 3-4 раза выше обычной, в связи с отсутствием в свободной продаже необходимого объема стартовых пакетов многие жители соглашаются на эти предложения.

Также аферисты предлагают выложить скрин своего аккаунта, номер телефона и другие личные данные.

Напомним, что с 11 января в городах «ДНР» и «ЛНР» наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля. Порыв произошел в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). Когда связь восстановят – не известно. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). Из-за ажиотажа и отсутствия необходимого количества стартовых пакетов, например, в Донецке отмечаются сумасшедшие очереди за карточками «Феникса».

При этом, по сообщению дончан, в городе доступны услуги иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком».

С 13 января абоненты «республиканского» мобильного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

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