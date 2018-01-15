Реальная сумма ущерба из-за конфликта на Донбассе неизвестна, – Тука. Новости

Подсчитать реальную сумму ущерба, нанесенного Донбассу боевыми действиями, на сегодняшний день невозможно. Об этом 14 января в эфире телеканала «112 Украина» заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Реальных, обоснованных цифр априори никто не имеет. Потому что есть такая территория, которую мы сейчас не контролируем сейчас. Мы реально не владеем информацией о состоянии недвижимости и объектов инфраструктуры на неподконтрольной территории. Но мы уже понимаем целый ряд вещей, связывающих неподконтрольные и подконтрольные территории – например, грунтовые воды», – отметил замминистра.

Тука добавил, что в сумму ущерба, которую называют в Кабмине, а это 13 млрд грн, включены только убытки, которые были нанесены объектам инфраструктуры, находящимся на подконтрольной Украине территории. «Туда не внесены риски касательно экологической опасности, которая уже фактически существует», – заявил чиновник.

По его словам, к названным Кабмином цифрам нужно относиться очень осторожно.

Для того, чтобы восстанавливать разрушенное на подконтрольном Донбассе, по словам Туки, не нужно ждать окончания конфликта. Также он рассказал о том, что десятки млрд грн лежат на счетах объединенных громад – неиспользованных. «Нужно использовать эти деньги. Главы территориальных громад их не используют, а держат их просто на депозитных счетах», – утверждает замминистра.

Также Тука сообщил, что начат процесс по взысканию убытков в международных судах с РФ, но он может длиться и 10, и 20 лет. Поэтому рассчитывать на Россию в восстановлении нельзя.

Как сообщалось ранее, по данным областных военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, материальные потери Донбасса с 2014 года составляют около 13 млрд грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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