Уже не 2014-й: Жители Донецка не оценили акцию о бесплатном хлебе (Фото). Новости

В одном из гастрономов в центральном районе Донецка установили благотворительную корзину для бесплатного хлеба. Об этом сообщают жители в соцсетях.

Отмечается, что акция организована в гастрономе на Артема, 127 (напротив библиотеки им. Н. Крупской). Любой покупатель может оплатить хлеб, его положат в благотворительную корзину и потом нуждающийся человек может его взять.

Фото: соцсети

Как ни странно, но инициативу поддержали единицы – отдельные дончане призывают другие магазины поставить такие корзины в торговых залах:

Виктория: «Это замечательно! А еще лучше будет, когда такие же "корзины помощи" появятся в местах, где сейчас действительно много нуждающихся – Октябрьский, Северный, Путиловка, Трудовские».

Но многие все верят в порядочность земляков, отмечая, что «корзинами помощи» будут пользоваться «халявщики»:

Алексей: «Главное чтобы как в России не было. Там тоже было в каком-то магазине такое. Так там брали товары любители халявы» – Дарья: «В Донецке тоже такое будет»;

Мария: «Простите, но откуда я знаю, что человек не халявит?»;

Валерия: «Не помню, в России или нет, но хозяин магазина убрал эту акцию поддержки потому, что начали приходить и требовать, типа "а чего это нет?". Короче, было по принципу "мне должны". Идея акции хорошая, если б еще и люди адекватными были».

Также жители сообщают, что подобные акции проводились и ранее (и в первые годы войны, и в мирное время), но из-за менталитета населения она не приживалась:

Виктория: «Мои родители когда-то держали магазинчик, и каждый день откладывали несколько бесплатных буханочек для ветеранов и нуждающихся из нашего микрорайона. Сначала благодарили, потом началось "мне надоел хлеб, давайте вместо буханки 4 булки" или "это, вон то и еще что-нибудь"»;

Ольга: «Попытки воплотить идею "подвешенного товара" ( ты оплачиваешь, любой, кто в этом товаре нуждается, – забирает) были несколько раз предприняты в некоторых кафе города лет шесть назад, но потом сошли на нет»;

Валерия: «Когда возле "Каравана" был Е-Бургер (а это уже во времена ДНР) было такое. По-моему, была фишка с подвешенным кофе, но тоже долго не продержалось».

Есть и дончане, которые расценивают подобные акции как «показуху», акцентируя, что «на улице уже не 2014-й голодный год»:

Виктор: «Смущает другое. Таких предложений не было с 2014-го года. Тогда было гораздо труднее. А теперь, когда по словам.... мы зажили значительно лучше, они появились. Мне не жалко. Помню, раньше очередь в магазине скидывалась какой-нибудь бабушке, если не хватало. Всё было. Но теперь...»;

«Самое простое – если хотите помочь, купите и отдайте нуждающемуся. Таковы везде имеются, которые ничего не требуют, а за помощь благодарят. Это и есть милосердие. А помогать попрошайкам – это показуха и пустая трата средств», – считает Сергей.