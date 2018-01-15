В «ДНР» мужчинам начали приходить повестки (Фото). Новости

В «ДНР» мужчинам начали приходить повестки. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
В частности, речь идет о Торезе (после переименования Чистяково, неподконтрольная часть Донецкой обл.). В бумагах, подписанных «полковником» Цыкалом, мужчинам предлагают явиться в «военный комиссариат» по Снежнянско-Торецкому району.
«В Торезе начали приходить "повестки". Народ ищет повод, как отпетлять», – написал автор поста.
Местные жители в комментариях пишут, что такие повестки приходят не только в этом городе:
- Necro: «Не только в Торезе»;
- Джо: «Скоро будут очереди на "Успенке"!»;
- Necro: «Нет, это ж не призыв пока, а только сверка».
В другом паблике по поводу этой повестки пользователи говорят о том, что это сборы.
«Только мне пришла вот такая штука или есть еще счастливчики?», – написал автор поста из Чистяково, опубликовавший фото повестки.
Пользователи в соцсетях уверяют, что страшного в этом ничего нет:
- Евгений: «Мне летом по телефону звонили. Просили приехать по той же причине»;
- Валентин: «Ничего страшного»;
- Гото-Хоий: «Автор, ну ты ж на сборах был? Там все рассказывали 06.04.2017».
Подобные фото публикуют и пользователи из Донецка:
«Племянник вже давно не в республике, но ему предлагается приехать таки в Донецк и стать таки на учет. Щас. Вже виезжае», – пишет автор поста.
Местные жители опасаются, что как только люди привыкнут к «постановке на учет», будет проводиться призыв:
- Гвардос: «По Петровско-Куйбышевскому району)))»;
- Летов: «Садовой в начале 90-х в Ясиноватском РВК повестки рассылал. Кстати, подпись не его»;
- Vaska: «Вот как люди привыкнут к "постановке на учет", то и призыв введут для молодежи».
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