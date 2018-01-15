Запрет выезда из «ДНР»: Работников школ и больниц с «указом» знакомят под подпись (Фото). Новости

В «ДНР» в организации (администрации школ, детсадов, больниц и т. д.) были разосланы телефонограммы, в которых указано требование выслать список работников, ознакомленных с «указом главы ДНР» о запрете выезда на подконтрольную украинским властям территорию. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Телефонограммы разосланы от имени вышестоящих «госорганизаций/управлений» с приложенной копией «указа» с подписями и контактными данными соответствующих «должностных лиц».

Жители неподконтрольных территорий остро отреагировали на информацию. Многие боятся увольнений и возмущены такими ограничительными мерами:

Оля: «Никто же ведь силой держать не станет, ну а если уж придет весточка начальнику о том, что пытался пересечь границу, то самое страшное что может быть – увольнение. Дескать, тебя же предупреждали. Ну это кому как повезет. Имхо»;

Надежда: «Конечно же, уволят. За отсутствие на работе энное количество месяцев. Я так подозреваю, что поставивших свою подпись под приказом обменивать потом не будут, в качестве пленных, потому как сам так пожелал! А если благополучно вернулся, так кому оно надо?!Значит на этот раз повезло!»;

Cany-Zina: «"За вас больше никто не отвечает". Да нахрен мы кому нужны, хоть здесь, хоть там. Одни обещания от ответчиков. Забор не нужно ставить между родственниками. А за не обоснованные угрозы о расчете с работы когда-то придется ответить»;

Viktoriya: «А что, опасно стало только сейчас? До этого 3 года было не опасно, но бумаги подписывать только сейчас почему-то дали. Что-то тут не так»;

Наталья: «А если надо! А если там дети! Мне что, здесь увольняться с работы? Бросать дом? Бросать родителей, друзей, близких? У меня в России никого нет, и что, я должна подстраиваться под ура-ДНР-патриотов? Я не спрашиваю вашего совета или разрешения – просто у каждого своя ситуация, своя жизнь. И совковый штамп вешать на нашу республику не нужно. А то получается Берлинская стена 1961 г.»;

Viktoriya: «Связь отрубили, выезжать нельзя, осталось оградить проволокой – и все»;

Исус: «По поводу росписей в запретной на проезд в Украину ведомости – охватило наконец всех причастных. Все пошептались, покривились и расписались. Заявление на расчет никто не подал и не грозился. На предшествующем собрании было сказано: "Нужно было в 14 году вам определяться!"»;

Перес: «Гетто окончательно оформилось».

Некоторые пользователи соцсетей уверяют собеседников в правильности такого решения «властей»:

Дарья: «Эта бумажка предупреждает, что там опасно, но если вы лось, то гос-во снимает за весь кошмар, произошедший там с вами, ответственность. Типа: предупредили? Не фиг туды лазить!»;

Надежда: «У каждого на рабочем месте есть инструкция по охране труда, где черным по белому написано: запрещено. И далее перечень. Под этим подписывается каждый работающий. Ну вот по поводу этих приказов никто не возмущается. Молча выполняют. Зато по поводу этого приказа – предупреждения включили дурака и гонят тут пыль. И еще. Мой родственник, пожилой мужчина, выехавший за пенсией, так попал на КПП. Откупились, но страху натерпелись. Так что дерзайте, если денег хватит!».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» сотрудникам «республиканских» «органов» и «ведомств» запретили выезжать на подконтрольную Украине территорию.

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