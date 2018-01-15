Тука о законопроектах о Донбассе и работе МинВОТ: Вот кому в морду дать?. Новости

В законопроекте №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» много спорных и сложных вопросов, которые еще больше затруднят и без того забюрократизированную работу с неподконтрольными территориями Донбасса и «серой зоной». Об этом в эфире телеканала «Эспрессо TV» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Меня лично, как практика, не устраивает, что перечень этих населенных пунктов будет определяться Генеральным штабом, не потому что я имею что-то против Генерального штаба, нет, просто я собственными глазами видел, как работает наша бюрократическая система», – говорит он.

Тука привел один из примеров украинской бюрократии по отношению к населенным пунктам «серой зоны», где люди из-за одного не подписанного правительством документа не могут переоформить социальные выплаты. «До сих пор находится огромное количество населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения, которые не внесены в перечень населенных пунктов, в которых украинская власть осуществляет свои полномочия. Документ на согласовании по разным ведомствам Кабинета министров – 8 месяцев», – продолжил он.

По его мнению, за такую работу чиновников нужно уволить, так как коллективная ответственность в Украине превратилась в коллективную безответственность. «На последнем заседании я сказал: "Извините, за такую работу нас всех нужно пинками гнать отсюда к чертовой матери". У нас настолько все забюрократизировано, что человеку в здравом уме этого не понять и не принять... Вот кому в морду дать, что 8 месяцев гуляет пачка листов? Некому! Иван – на Петра, Петр – на Ивана, и туда-сюда футболят», – возмущается Тука.

Кроме того, есть еще один пункт в законопроекте №7163, который Тука считает неприемлемым. «Есть еще пункт, который я не могу одобрить, в законопроекте об особенностях государственной политики, там тоже говорится о сотрудничестве с оккупационной властью. У меня тогда вопрос: мы что пожарников сажать будем? А "МВД", а если у них там реально "менты", которые реально ловят преступников, как это делает наша полиция», – считает он.

Напомним, что в Верховной Раде Украины зарегистрированы три законопроекта по теме коллаборационизма*. Так, 9 марта 2017 года был зарегистрирован первый законопроект № 6170 « О запрете коллаборационизма» (инициатор – народный депутат Игорь Лапин).

20 декабря группой народных депутатов (среди которых и Игорь Лапин) был зарегистрирован проект закона № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму. Правозащитники обеспокоены, что данный законопроект может превратиться в карательный инструмент, и никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса. Общественники считают, что законопроект № 7425 разжигает межрегиональную рознь.

28 декабря 2017 года свой законопроект подала народный депутат Наталья Веселова. Законопроект №7425-1 «Об установлении справедливости и наказания виновных в военных преступлениях по событиям на территории Донецкой и Луганской областей» предполагает полную амнистию всех, кто не связан с военными преступлениями на Донбассе.

*Коллаборационизм (фр. collaboration – «сотрудничество») – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами.

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