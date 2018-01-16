Вернуться из тюрьмы «Л/ДНР», отсидеть в Украине и судиться: Правозащитник об освобожденных. Новости

В Украине нет единого механизма для работы с освободившимися из тюрем, расположенных на неподконтрольной территории Донбасса, все процессы регулируются в ручном режиме. Об этом в эфире «Черноморской телерадиокомпании» рассказал руководитель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.

«Они возвращаются на территорию Украины, но возвращаются со справкой "ЛНР/ДНР". У нас на национальном уровне не урегулирован этот вопрос. Люди приходят с этой справкой, потому что у них больше ничего нет, на линии разграничения правоохранительные органы их арестовывают, чтобы личность идентифицировать. Люди еще по два месяца находятся в местах лишения свободы, но каждый случай индивидуальный», – говорит он.

По его словам, на подконтрольной Украине территории освобожденным из колоний «Л/ДНР» приходится доказывать свое заключение через суд. «Справку, которую ему дали, ему должны признать украинским судом, что тот срок, который он отбыл, засчитать за тот, который был дан украинским судом. Это такая сложная процедура и тут должен вмешиваться адвокат, а это деньги, которые у человека не всегда есть», – продолжает Лисянский.

Правозащитник считает, что в Украине должно быть четкое разъяснение в законе, что делать с освобожденными заключенными, находившимися в местах лишения свободы на неподконтрольном Донбассе. «Либо закон, либо инструкция пенитенциарной системы или Минюста, но этого ничего нет. Но при всей моей критике и недочетах правоохранительных органов Украины, мы все-таки правовое государство, у нас можно и права свои защищать, и критически высказываться», – считает он.

Лисянский добавил, что пока такие случаи регулируются в ручном режиме, а не на законодательном уровне. «Никогда такого не было, чтобы заключенный пришел с неподконтрольной территории, а ему сказали: "Иди обратно". Всех принимаем, признаем эти справки, и возвращаем человеку права, но эта процедура должна быть системная и урегулирована на всех ветвях власти, а так получается, что правоохранительные органы на местах берут на себя, не хотели бы – не брали», – подытожил юрист.

Напомним, по данным «Восточной правозащитной группы», в 2017 году на неподконтрольном Донбассе в СИЗО №17 (г. Луганск) от побоев умерли три человека.

Ранее сообщалось, что «власти ДНР» за время конфликта на Донбассе передали украинской стороне 166 заключенных, которые изъявили желание отбывать наказание на территории, подконтрольной украинским властям.

Отметим, что такие же данные дает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. При этом омбудсмен Украины подчеркивает, что из тюрем «ЛНР» в рамках передачи осужденных не удалось забрать ни одного человека.

Как сообщалось ранее, из-за того, что в Украине несвоевременно подумали об эвакуации осужденных и задержанных на Донбассе, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остались более 16 тыс. человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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