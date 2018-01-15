Разорвали по живому: Тука заявил о рейдерском захвате Vodafone в «ДНР» . Новости

В «ДНР» происходит рейдерский захват оборудования Vodafone, от украинского мобильного оператора ситуация с восстановлением связи на неподконтрольной территории Донбассе сейчас не зависит. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо TV» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Дело не в Vodafone. Как любая коммерческая компания, они в первую очередь заинтересованы зарабатывать деньги, и терять абонентскую базу нет смысла ни одному оператору. Фактически, мы являемся свидетелями рейдерского захвата части оборудования Vodafone. Так как этот сепарский "Феникс" является вне закона, то никакого законного роуминга с этой компанией быть не может априори», – говорит он.

По его словам, проблему с мобильной связью, скорей всего, поднимут на переговорах участников Трехсторонней контактной группы в Минске, которая запланирована на 18 января. «Я не сомневаюсь, что этот вопрос будет вынесен в рамках минских переговоров, но, как и когда он будет урегулирован, увы. Разорвали по живому, и семьи, есть старики, которые остались "там", а молодежь на нашей территории, и родители без детей, дети без родителей – страшная ситуация», – сказал Тука.

Напомним, с 11 января в городах «ДНР» и «ЛНР» наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля. Порыв произошел в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). Когда связь восстановят – неизвестно. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). Из-за ажиотажа и отсутствия необходимого количества стартовых пакетов, например, в Донецке отмечаются сумасшедшие очереди за карточками «Феникса».

При этом, по сообщению дончан, в городе доступны услуги иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком».

С 13 января абоненты «республиканского» мобильного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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