Карты минных полей не гарантируют полное разминирование Донбасса, – эксперт. Новости

Наличие карт минных полей не гарантирует полное разминирование Донбасса. Об этом в эфире телеканала «ZIK» рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

«Особенно во время острой фазы динамики 2014 года ситуация менялась очень быстро, постоянно проводились активные действия с перемещением войск, техники с одного места на другое. Минные поля использовались как вспомогательные средства, и никто не задавался целью создания карты этих полей», – говорит он.

По его словам, наличие карты не гарантирует полностью качественное разминирование. «Опасность представляют остатки войны или боеприпасы, которые не разорвались. Они мигрируют, во время таяния снега они перемещаются, они могут зарыться где-то до 0,5-1 м в грунт, потом этот грунт размывается, и они выходят на поверхность, поэтому даже наличие карт не обеспечивает 60-70% гарантии, что мы разминировали все», – считает эксперт.

Как сообщалось ранее, на Донбассе в районе проведения антитеррористической операции продолжается работа саперных подразделений Вооруженных сил Украины по разминированию территории. За все время АТО проверено около 3 тыс. гектаров территории, обезврежено более 177 тыс. взрывоопасных предметов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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