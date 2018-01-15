Тука сомневается, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет принят. Новости

Ситуация с принятием законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» неоднозначная. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо TV» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Насколько мне известно, ситуация вокруг этого законопроекта неоднозначная. Есть большие сомнения о необходимом числе голосов за его поддержку в такой редакции, в которой он прошел комитет во втором чтении», – сказал он.

По его словам, критика многочисленных международных и правозащитных организаций законопроекта № обоснована. «Вводится такое понятие, как "особая зона", и эту "особую зону", в которой вводится особый режим, ее обозначает руководство Генерального штаба, и силовики, которые работают в этой особой зоне, имеют огромное число полномочий, необозначенных никаким другим действующим законодательством в отношении гражданского населения», – заявил Тука.

Как сообщалось ранее, украинские правозащитные организации требовали доработать законопроект № 7163. Исправленный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря. Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса во вторник, 16 января, вместе с блоком вопросов безопасности и обороны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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